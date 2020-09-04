Ekran başına davetlisiniz

MİTSO Başkanı Özer, TOBB ile KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen KOBİ Gelişim Destek Programı hakkındaki semineri üyelerin kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile KOSGEB işbirliğinde webinar-internet üzerinden düzenlenen eğitim programı KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında seminer düzenleyecek. KOBİ’lerin sorularının da yanıtlanacağı seminer, 9 Eylül çarşamba günü saat 14.00’tw internet üzerinden yapılacak. İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verebilen programın anlatılacağı semineri izlemek isteyenler, http://webinar.tobb.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilir.

MİTSO’dan çağrı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, üyelerine çağrıda bulundu, bu programı kaçırmamalarını istedi. Özer, “KOBİ’lere işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği, 700 bin liraya kadar da geri ödemeli destek sağlanıyor. KOBİ’lere sağlanacak bu destekler TOBB-KOSGEB işbirliğinde düzenlenen Gelişim Destek Programı kapsamında internet üzerinden anlatılacak. Üyelerimizi 9 Eylül Çarşamba günü, saat 14.00’te yayınlanacak programı izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.