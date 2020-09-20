Eksiklerimizi tamamlayacağız

Oynadığı futbolla sınıfı geçen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, “Daha iyisi olabilirdi, bunun için çalışacağız” dedi

Süper Lig’de ilk hafta evinde Yukatel Denizlispor’u 5-1’lik skorla yenen ve lige iddialı bir giriş yapan Göztepe, son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadeleden 1 puanla ayrılan İzmir temsilcisi puanını 4’e çıkardı. Sarı kırmızılılarda takımın ilk golünü atan Halil Akbunar 2’de 2 yaparak kalitesini gösterdi. Teknik Direktör İlhan Palut ise, “Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlanmıştık. İlk yarım saatlik bölümde yediğimiz penaltı golüne kadar istediklerimizi yapıyor ve rakip baskısını kırma yolunda sorun yaşamıyorduk. Geniş alanlar da yakalayabiliyorduk. Penaltıdan sonra özellikle ilk yarının sonuna kadar gereksiz bir duygusal kırılma yaşadık” diye konuştu.

‘Çıkarılacak dersler var’

Karşılaşmanın ikinci yarısının ise dengede geçtiğini anlatan İlhan Palut, “Yeni Malatyaspor deplasmanına kazanmak için gelmiştik. Buradan 1 puanla ayrıldık. Ancak oyuncularım ilk yarının son 15 dakikası hariç iyi mücadele etti. Futbolcularıma gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. Elbette daha iyi olabilirdik. Oyunu daha fazla domine edebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Eksiklerimiz üzerine çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Daha iyi bir Göztepe izlettireceğiz” dedi. Göztepe gelecek hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.