Ekspres yolda önemli adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile otogar arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için 28 Temmuz’da ihaleye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında açılacak olan İzmir’in en uzun karayolu tüneli ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için kolları sıvadı. Projeyi yürüten firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan inşaatların en kısa zamanda bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. Kent içi trafiği rahatlatacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlayacak olan yatırım kapsamında ilk ihale 28 Temmuz’da yapılacak. Birinci Etap ikmal ihalesi sonrasında, 1850 metrelik güzergâhta 2 viyadük, 2 altgeçit, 1 de üstgeçit yapılacak.

İmalat çalışmaları 400 günde bitirilecek. Büyükşehir, yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için de Aralık ayında ihaleye çıkacak. Derin çift tüp tünelin uzunluğunun 2,5 kilometre olacağı proje, 2 gidiş 2 geliş toplam dört şeritle hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5, genişliği ise 10,6 metre olacak.

Çalışmalar durmuştu

Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Viyadük Yapılması ihalesini 45 milyon 284 bin 699 lira teklifle Ezekar Yapı İnş. A.Ş.-Mapek İnşaat ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı kazanmıştı. Büyükşehir, bu büyük yatırım kapsamında tünellerle eşzamanlı olarak, otogara bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde de 2 adet taşıt altgeçidi ile çevreyolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üstgeçidi yapımına başlamış, viyadük çalışmalarının yüzde 68’ini tamamlamıştı. Ancak yüklenici firmanın, işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine inşaat Ağustos 2019’da durmuştu. Tünel ihalesini ise 109 milyon 900 bin 827 lira teklif sunan HGG İnşaat Anonim Şirketi kazanmış, firmanın işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünel çalışmaları yine aynı tarihte durmuştu.