EKUT kuruluyor

Edremit Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yıldız Arama Kurtarma Ekibi’ni tebrik etti. Başkan Vekili Filiz Sırma Uluç, “Yaşanan her afetten sonra hepimizin yeni dersler alması gerekiyor. Deprem gibi çok önemli bir doğa olayına karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi. Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı ise, “Edremit Belediyesi olarak her türlü afetlere karşı gerekli önlemlerimizi olası afet durumunda neler yapılması gerektiğini kadar tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyemiz ve Kent Konseyimizin koordinasyonunda gönüllülerin de katılımı ile Edremit Arama Kurtarma ekibini (EKUT) hayata geçireceğiz” diye konuştu.