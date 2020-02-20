'El birliğiyle ayağa kalkacağız'

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkardığı takımlarla ilk akla gelen ve Türk futbolunun simge isimlerinden olan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’a samimi açıklamalarda bulundu. 1. Lig’in 19. haftasıyla birlikte yeşil siyahlıların başında göreve başlayan Vural, ilk galibiyetini de evinde 2018 yılından bu yana yenilmeyen lider Hatayspor karşısında aldı. Daha önceki başarılarını kendilerini örnek alarak Akhisarspor’u da Süper Lig’e taşımak için gereken ne varsa yapacaklarını belirten Vural, “Bizler bu liglerin gerekliliklerini, ihtiyaçlarını ve potansiyellerini biliyoruz. Özverili bir şekilde çalışarak bu takımı el birliğiyle ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

- Akhisarspor’un ortaya koyduğu performans ortada. Maddi yönden de bir destek aldığı pek söylenemez. Siz daha önce Göztepe’de yaşadığınız heyecanı ve havayı burda da yakalayacağınıza inanıyor musunuz?

Kulübe gelir gelmez oyuncularımla çabuk kaynaştık. Göztepe’de çok zorlandık. Göztepe’de oyuncular bizleri geç kabul etti. Ama burada hiç zaman kaybetmedik. Geldiğimiz ilk gün çocuklar bize teslim oldu ve hiç direnmediler. Daha ilk maçta takım olarak güçlerini sahaya yansıttılar. Henüz 3 idman yapmıştık. Sonucunda takım o maçta 9 tane pozisyon buldu, 2 tane gol attı. Menemen karşısında daha çok koştuk ve dirençli oynadık. Sahadan beraberlikle ayrılsak da ortaya iyi bir performans koyduk. Nerdeyse 3-2 olacaktı. Entresan bir maç oldu. Burada düşündüğümüz daha çok antrenörün kendini benimsettiği, kendi oyun felsefesini ve takım deneyimini yansıttığı bir takım kurmak. Yani kısacası herkesin enerjisi çıkışa geçti. İyi işler ortaya koymak için bu önemli. Bizler de bunların sağlanmasında olumlu rol oynadığımızı düşünüyoruz.

- Kulüp Başkanı Fatih Karabulut ile görüştüğümüzde kulübün anahtarını size teslim ettiğini söyledi. Yönetimin size güveni tam. Sizlerin bu duruma dair görüşleriniz neler?

Başkanımız gerçekten çok samimi ve takım için var gücüyle çabalıyor. Sorumluluk yüklüyorlar. Herkes bize güvendiğini söylüyor. Biz ilk maçımızda puan kaybetsek de tribünlerden bir enerji yakaladık. Takım yeniden hareketlendi. Menemenspor’a karşı çok iyi mücadele verdik ancak berabere kaldık. Hatayspor deplasmanından da galip dönmemiz bizlerin moralini yükseltti. Bunda yönetimimizin payı büyük. Zamanla bize ve öğrencilerime verilen güveni boşa çıkarmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

- Akhisarspor’un geleceğini nasıl şekillendirmeyi planladınız?

Çabuk ve hızlandırılmış şekilde sorun tespiti yaptık. Takımımızı tanımak, çevreyi tanımak, yöneticileri tanıma adımlarını hızlı geçtik. Çevremizdeki insalar da bizlere ilk günden beri burdaymışız gibi destek oldu. Örneğin yerel medyayla her hafta basın toplantısı yapıyorum. Bu onların hiç alışık oldukları bir şey değil. Süper Lig’e çıkmak için uğraşacağız. Düzgün adımlar atmak istiyoruz. Maç maç kazanarak ligde ilerlemek istiyoruz. Sezon sonunda gülen taraf olmak için önlemlerimizi şimdiden aldık. Takım olgusu ile güçlü bir biçimde hareket ediyoruz. Birkaç hafta sonra herkes Akhisarspor’dan söz edecek.

- Buraya gelmeniz de en büyük neden ne oldu?

Düşündüğüm ve görüştüğüm diğer takımlar arasında bir amacı olan ve hedefe yürümesi daha mümkün olan taraf Akhisar’dı. Takımın borçsuz ve sıkıntısız oluşu da oyuncuların motivasyonunda önemli bir kavramdı. Bunu da göz önünde bulundurdum. Ekibimle birlikte aradığımız takımın özelliklerinin Akhisar’da birleştiğini fark ettik. Birlikte karar verdik. Yönetim ile de birebir görüştük. Hiçbir aracı kullanmadık. Şu an da bu takıma en iyi şekilde katkı vermek için çalışıyoruz.

“Hedefim 12’de 12 yapmak”

Bizim daha 12 tane maçımız var. Dolayısıyla 12 tane maçı kazanırsak 36 puanı cebimize koymuş oluruz. Teori olarak bunu yapmak mümkün. Benim hedefim 12 de 12 yapmak. Taraftarımızda bu konuda bize destek verecek. Türkiye’nin her yerinden mesaj aldım. Bizleri morallendirdiler. Ben kısa dönemde çok sempati duydum bu takıma. Akhisarspor’u yeniden hak ettiği yere döndürmek adına umudumuz çok arttı. Son olarak lider Hatayspor galibiyeti, yalnızca takımımızı değil, bütün camiayı harekete geçirdi.

‘Sponsor desteği arıyoruz’

Takımımız kaybedilen güveni kazandı. Bizler son galibiyetimizi yönetimimize armağan ettik. Yönetimimiz maddi anlamda sıkıntı yaşatmamak için ellerinden geleni yapıyor ve çok çalışıyor. Ben de kendi çevremde kulübümüzü maddi anlamda rahatlaması için sponsor arayışı içerisindeyim. Umarım bu konuda da birkaç hamlemiz olacak. Onu da başarabilirsek, ekonomik anlamda takımın geleceği rahatlayacak.