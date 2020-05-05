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    HaberlerEge Haberleri El ele iyilik hareketine CHP’den destek geldi
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    05.05.2020 - 07:00 |

    El ele iyilik hareketine CHP’den destek geldi

    Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destek artıyor.

    El ele iyilik hareketine CHP’den destek geldi

    Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destek artıyor. Ramazan ayına özel başlatılan, hayırseverler aracılığı ile hem ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımının yapıldığı hem de ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olunduğu iyilik hareketine; CHP’li meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ali Osman Horzum ile yönetim kurulu üyeleri de tam destek verdi. Başkan Şeniz Doğan, “Bizler hayırseverlerden bağışı aldıktan sonra esnafımıza yönlendiriyoruz. Sosyal yardımdan yararlanan hemşerilerimize mönüsü gönderiyoruz” dedi.

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