El ele iyilik hareketine CHP’den destek geldi

Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destek artıyor. Ramazan ayına özel başlatılan, hayırseverler aracılığı ile hem ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımının yapıldığı hem de ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olunduğu iyilik hareketine; CHP’li meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ali Osman Horzum ile yönetim kurulu üyeleri de tam destek verdi. Başkan Şeniz Doğan, “Bizler hayırseverlerden bağışı aldıktan sonra esnafımıza yönlendiriyoruz. Sosyal yardımdan yararlanan hemşerilerimize mönüsü gönderiyoruz” dedi.