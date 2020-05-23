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    23.05.2020 - 00:02 |

    El ele online eğitim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi’nde eğitimler koronavirüs tedbirleri nedeniyle online olarak sürdürülüyor.

    El ele online eğitim

    Proje kapsamında, lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlanan gençlere verilen ücretsiz eğitimler, telekonferans yoluyla sürdürülüyor. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak görev aldığı proje, sınav gününe kadar online olarak sürdürülecek. Proje, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yaşama geçirildi. Eğitimlerde kullanılan kitap ve deneme sınav setleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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