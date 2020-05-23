El ele online eğitim

Proje kapsamında, lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlanan gençlere verilen ücretsiz eğitimler, telekonferans yoluyla sürdürülüyor. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak görev aldığı proje, sınav gününe kadar online olarak sürdürülecek. Proje, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yaşama geçirildi. Eğitimlerde kullanılan kitap ve deneme sınav setleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.