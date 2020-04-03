El ele verdiler

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte gönüllüler, hayırseverler ve belediyeler el ele verdi; maske üretmeye başladı. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde de görev yapan personel gönüllü olarak steril maske üretimine başladı. Üretilen maskeler, koronavirüse karşı fedakâr bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına ve belediye personeline ulaştırılacak. Tekstil atölyesinde hijyenik koşullarda gerçekleştirilen çalışmalarda günlük iki bin maske üretim hedeflediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Üretilen maskeleri büyük bir özveri ile virüsle mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza ve belediye personelimize ulaştıracağız. Maske üretimini gerçekleştiren personelimizi kutluyorum. Hep birlikte başarıp bu virüsü yeneceğiz” dedi.

‘Evinizden çıkmayın’

Uşak Belediyesi de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dikim Atölyesi’nde steril maske üretimine başladı. Çalışmaları yerinde görmek üzere Dikim Atölyesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Maskelerimizin kesim, kalıp, dikim ve sterilizasyon çalışmalarının tamamı kendi personellerimiz tarafından yapılıyor. Hedefimiz bu kritik süreçte günlük maske üretim sayısını maksimuma çıkartmak” diye konuştu. Çakın, Uşaklılara da seslendi, “Mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın” vurgusunu yaptı.

Kolları sıvadılar

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Giyim ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal ve Giyim Üretim Öğretmeni Umut Sular ile kursiyer Nilgün Töre ise, yoğun talep nedeniyle bulunması güçleşen maske üretimi için kolları sıvadı. 3 kadın, kendi evlerinde dezenfekte ettikleri odada günde 80 ila 100 arasında ürün üretmeye başladı.

Hayırsever aile

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan hayırsever Mehmet Ali Akarca ve kardeşi Namık Akarca, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için maske bağışında bulundu. Maddi değeri 80 bin lira olan 20 bin maske, sağlık kuruluşları başta olmak üzere ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz dağıtıldı. Akarca Ailesi’nin görevlendirdiği İsrafil Gürsoy, 20 bin maskeyi Milas Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine, sağlık çalışanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teslim etti.

Akhisarlı eczacılar güçlerini birleştirdi

Akhisarlı eczacılar, koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla kendi aralarında topladıkları paralar ile aldıkları 2 bin tıbbi maskeyi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlıkçılara bağışladı. Manisa Eczacılar Odası Akhisar Temsilcisi Cansu Kenez, “Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağımıza inanıyoruz. Akhisar’daki eczacı arkadaşlarımızla birlikte bizler de elimizi taşın altına koymak istedik ve hastanede çalışan sağlıkçılarımıza maske yardımı yaparak destek olduk” dedi.