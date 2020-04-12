El ele verdiler

Maske dikimi için gerekli malzemeleri temin eden belediye, isteyen kadınlara teslim etti. Dikilen maskeler, yine belediye ekipleri tarafından toplanarak sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra, sağlık personeli başta olmak üzere, emniyet ve jandarma personeli, vefa sosyal destek grubu, kamu kurum-kuruluşları ve pazaryerlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Projeyle hem maske ihtiyacının karşılanacağını hem de kadınların gelir elde edeceğini belirten Başkan Nedim Kaplan, “İlk etapta 32 bin maske ürettik ve devamı gelecek. Dikim için gerekli tüm ekipmanları belediye olarak sağladık. Vatandaşlarımızı hem teşvik etme, hem de evlerine gelir sağlanmalarını amaçladık. Birçoğu gönüllü olarak maske üretimine katılmak istediklerini, ücret talep etmediklerini belirtti” dedi.