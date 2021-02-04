El ele verdiler

Önceki gün sabaha kadar yağan aşırı yağışın ardından belediyeler, kentte yaşamı normale döndürmek için teyakkuza geçti. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur, kentin işlek noktalarından temizlenirken hasar tespit çalışmaları da başladı. Menderes’te mevsimlik tarım işçileri geçici barınma alanlarına yerleştirildi, tahliye edilen Yeniköy halkına da sıcak yemek ve erzak kolisi temin edildi. Altgeçitler temizlendi. Körfez denetim ekibi, derelerden gelen yüzer çöpleri temizledi. Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 deniz süpürge gemileri ve 15 kişilik kara çöp toplama ekibi, Bostanlı ve Karşıyaka’da 25 ton çöp topladı. Öte yandan su basan toplam 1632 ev ve işyerinde de 15 araç ve 30 personelle nakit para ve eşya desteği için tespit işlemleri başlatıldı.



Yollar trafiğe açıldı



Gece boyu süren aşırı yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler hayatı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun çabaların ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin ana arterlerini trafiğe açtı. İZSU, Fen İşleri ve itfaiye ekipleri kent içi trafik akışı için büyük önem taşıyan Altınyol ve Anadolu Caddesi’ne müdahale etti. Poligon deresinin taşması nedeniyle suyla dolan Mithatpaşa Caddesi’nde de tahliye çalışmaları yürütüldü. Sel felaketi nedeniyle tam kadro sahada olduklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşerilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak” dedi. Ayrıca CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. Ziyarete CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti. Başkan Soyer ile Torun, sel mağdurlarını ziyaret etti. Vatandaşa ve esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Torun, “Önemli olan can” dedi. Başkan Soyer de, otele yerleştirilen Konak Lale Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, “Ev eşyanızdan başınızı sokacak yere kadar biz yerine getireceğiz. Bu felaketin mağduru olarak sizlere sahip çıkmak bizim vazifemiz. Bir hafta 10 gün içinde bütün ihtiyaçlarınız karşılacak. Sizin sorununuz neyse çözeceğiz ” ifadesini kullandı.



AK Parti sahada



Öte yandan AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, selden yoğun bir biçimde etkilenen Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Konak’ta incelemelerde bulundu; mağdur vatandaşları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Sürekli, “Gün boyu sahadaydık. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir, ilçe belediyeleri, AFAD, Sosyal Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğümüz 7-24 teyakkuzda” diye konuştu.



Çizmeyi çekti desteğe koştu



Felaketin ardından Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çizmeyi ve yağmurluğu giydi, A takımıyla birlikte sahaya indi. Metrekareye düşen rekor sağanak yağışla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZSU ve İtfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde kesintisiz çalışmalara başladı. Tıkanan mazgal ve kanalizasyonları açarak su tahliyesini sağlayan ekipler, su baskınlarının olduğu alanlarda su boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Ekiplere destek veren Kılıç, bozulan yolların onarılması için çalıştı. Her şeyin kontrol altında olduğunu ifade eden Kılıç, “Yaşam kalitesini normale döndürene kadar tüm ekiplerimizle alandayız, sahadayız” dedi.



Büyükşehir’den dost eli uzandı



Yaşanan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerini İzmir’e yönlendirdi. MUSKİ ekipleri, Alsancak ve Karabağlar’da bina ve işyerlerinden suların tahliyesini gerçekleştirdi. Yaraların hep birlikte daha çabuk sarılacağını belirten Başkan Osman Gürün, “Muğla olarak yüreğimiz ve var gücümüzle İzmirimizin yanındayız” diye konuştu.



Barınacak yer



Balçova Belediyesi ekipleri, tam kadro çalışmalara başladı. Ekiplerle birlikte yağıştan etkilenen Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi’nde çalışmaları koordine eden Başkan Fatma “Derelerin temizlenmesine rağmen metrekareye 120 kilogramın üzerinde yağış düşmesi ve Teleferik Dağı’ndan gelen sular Yahya Deresi’nin taşmasına neden oldu. Evlerinde kalamayacak olan vatandaşlarımıza kalacak yer ayarladık” dedi.