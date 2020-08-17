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    HaberlerEge Haberleri El ele verdiler tertemiz yaptılar
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    17.08.2020 - 00:03 |

    El ele verdiler tertemiz yaptılar

    El ele verdiler tertemiz yaptılar

    Söke Belediyesi devlet kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Temizlik çalışmalarında gittiği mahallelerde cami, sağlık ocağı ve okullarda çalışma yapan Söke Belediyesi, pandemi döneminde de ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarında devlet kurumlarının en büyük destekçisi oldu. Yenicami Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında, Atatürk ve Yenicami Mahallesi sınırında bulunan tren yolunda kuru ot ve çevre temizliği yapıldı. Çalışmalarda demiryolları personeli tarafından budanan ağaçların atıkları da alındı. Söke Tren Garı Şefi Sadık Şener, Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür etti.

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