BİST105.704-4,27EURO6,850,39USD6,240,63ALTIN325,84-0,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘El ele verirsek başarı katlanır’
    ABONE OL
    28.02.2020 - 07:00 |

    ‘El ele verirsek başarı katlanır’

    Üzüm üreticisine seslenen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, “Pazarlama gücümüzü ürün çeşitliliğiyle artırabiliriz” dedi

    ‘El ele verirsek başarı katlanır’

    Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ana ihraç pazarı Avrupa Birliği’nin taleplerini üzüm üreticilerine aktarma amaçlı eğitim programlarını sürdürüyor. Menemen’deki Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nde, Gediz Havzası’ndaki üzüm üreticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracatta ve üretimde istikrarın korunması için sürdürülebilir üretimin çok önemli olduğunu vurguladı.
    Türk üzüm üreticisinin üç yıldır emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Celep, şöyle konuştu:
    “Türk üreticisi ve ihracatçısının oluşturduğu güç birliği Türk üzümünü dünya piyasalarında zirveye taşıdı. Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ihracatçıların son iki yıldaki doğru politikalarıyla ortalama 600 dolar artarken, üreticilerin doğru üretim tekniklerini uygulaması sayesinde kalıntı oranlarında ve ihracattan geri dönen parti sayılarında büyük düşüş yaşandı. Bağcılıkta dünya genelinde rekabetçiyiz. Bu rekabetçiliğimizi koruyabilmek için üreticilerimizin bağlarına bakması, ölçek ekonomisini uygulaması gerekiyor. Üreticilerimizin yerine getirmesi gereken bir diğer husus ise ürün desenlerini çeşitlendirmek olmalı ki pazarlama gücümüz artsın. Bize düşen ise üzümü ederinde ihraç etmek. Bunun için üreticilerimizle iletişimimiz sürecek.”

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fetih Suresi okunuşu ve meali! Fetih Suresi kaç ayetten oluşur?

    Fetih Suresi okunuşu ve meali! Fetih Suresi kaç ayetten oluşur?

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber