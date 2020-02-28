‘El ele verirsek başarı katlanır’

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ana ihraç pazarı Avrupa Birliği’nin taleplerini üzüm üreticilerine aktarma amaçlı eğitim programlarını sürdürüyor. Menemen’deki Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nde, Gediz Havzası’ndaki üzüm üreticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracatta ve üretimde istikrarın korunması için sürdürülebilir üretimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türk üzüm üreticisinin üç yıldır emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Celep, şöyle konuştu:

“Türk üreticisi ve ihracatçısının oluşturduğu güç birliği Türk üzümünü dünya piyasalarında zirveye taşıdı. Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ihracatçıların son iki yıldaki doğru politikalarıyla ortalama 600 dolar artarken, üreticilerin doğru üretim tekniklerini uygulaması sayesinde kalıntı oranlarında ve ihracattan geri dönen parti sayılarında büyük düşüş yaşandı. Bağcılıkta dünya genelinde rekabetçiyiz. Bu rekabetçiliğimizi koruyabilmek için üreticilerimizin bağlarına bakması, ölçek ekonomisini uygulaması gerekiyor. Üreticilerimizin yerine getirmesi gereken bir diğer husus ise ürün desenlerini çeşitlendirmek olmalı ki pazarlama gücümüz artsın. Bize düşen ise üzümü ederinde ihraç etmek. Bunun için üreticilerimizle iletişimimiz sürecek.”