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    22.08.2020 - 00:02 |

    El emeği göz nuru

    Pamukkale’de Başkan Örki, açılan sekiz ayrı daldaki yaz kurslarına katılan kadınları ziyaret etti, eserleri inceledi

    El emeği göz nuru

    Kadınlar ve engelliler için açılan el sanatları kursu ile ipek böceği kozasından çiçek yapma kursları sona ererken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, katılımcıların sertifikalarını takdim etti.

    İlk olarak ipek böceği kozasından çiçek yapımı kursunu ziyaret eden Başkan Örki, 190 saat süren kurs boyunca el emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Örki, burada kursiyerlerin yaptığı kağıt rölyef çalışmasına katıldı. Kadınlar İçin El Sanatları Kursu ise Fatih Mahallesi’nde açılırken, Başkan Örki, burada da kursiyerlerle bir araya gelerek, ortaya çıkan eserleri inceledi. Başkan Örki, ipek böceği kozasından çiçek yapımı, kadınlar için el sanatları kursu ve engelliler için el sanatları kursuna katılan ve başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını bizzat teslim etti.

    Görülmeye değer

    Başkan Avni Örki, “Kadınlar ve engelliler için açılan el sanatları kursunun yanında ipek böceği kozasından çiçek yapımı kursuna katılan kursiyerlerimizin el emekleri gerçekten görülmeye değer. Özellikle el sanatları öz kültürümüzde yerini alan ve bize atalarımızdan miras kalan bir uğraş. Halkımızın her kesimine yönelik faaliyetlerimiz var. Birçok dalda açtığımız kurslarımız gelecek dönemlerde de devam edecek. Kursiyerlerimiz daha sonraki dönemler de yine burada eğitimlerine devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerleri ayrı ayrı tebrik eder, hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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