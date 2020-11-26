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    HaberlerEge Haberleri El emeği halılar ABD’ye satılıyor
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    26.11.2020 - 00:05 |

    El emeği halılar ABD’ye satılıyor

    MANİSA Demirci’ye bağlı Çanakçı Mahallesi’nde, 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD’de olmak üzere, farklı ülkelere ihraç ediliyor.

    El emeği halılar ABD’ye satılıyor

    Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan kadınlar, günde 35 lira kazanıyor, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Atölyede halı dokuyan, 64 yaşındaki Sultan Dönmez, “Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya da, “Anne, kız kardeş ve kızlarımız atölyede çalışıyor” diye konuştu.

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