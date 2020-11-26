El emeği halılar ABD’ye satılıyor

Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan kadınlar, günde 35 lira kazanıyor, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Atölyede halı dokuyan, 64 yaşındaki Sultan Dönmez, “Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya da, “Anne, kız kardeş ve kızlarımız atölyede çalışıyor” diye konuştu.