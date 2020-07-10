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    HaberlerEge Haberleri El emeği ürünler Gece Pazarında
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    10.07.2020 - 00:04 |

    El emeği ürünler Gece Pazarında

    El emeği ürünler Gece Pazarında

    Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle Sahilevleri’nde gece pazarı açtı. Çarşamba ve cumartesi günleri kurulacak olan stantlarda el emeği hediyelik eşyalar, takı ve gıda ürünleri satışı sunuldu. Başkan Ali Engin de, pazarı ziyaret etti, kadınlarla sohbet etti, Narlıdereli kadınları üretim sürecine dahil ederek ev ekonomilerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti, “Kadın emeğini değerlendirmek, onları ekonomik ve sosyal hayata dahil etmek için çalışıyoruz. Üretici Kadın Kooperatifimiz de bu çabamızın en güzel yansıması. Pazarımızı ziyaret etmenizi ve onların el emeği ürünlerinden satın almanızı, destek olmanızı diliyoruz” şeklinde konuştu.

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