01.03.2020 - 00:00 |
El emekleri gelir kapısı haline geldi
Aydın’ın Koçarlı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan kurslarda el sanatları öğrenen kadınlar, atölyede ve evlerinde yaptıkları elbiseleri Denizli’nin Buldan ilçesindeki bir firmaya satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Ayda yaklaşık 200 elbise üreten kadınlar, aylık 400 ile 1000 lira arasında para kazanıyor.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.