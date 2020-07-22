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    22.07.2020 - 07:00 |

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    Öz İplik İş Sendikası’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği “Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)” projesiyle el dokuması halıların desen ve motifleri araştırılacak.

    El emekleri kayıt altında...

    Öz İplik İş Sendikası’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği “Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)” projesiyle el dokuması halıların desen ve motifleri araştırılacak. Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, projenin detaylarını anlatmak için Başkan Hakan Koştu’yu ziyaret etti. Kadınların ilmek ilmek dokuduğu halı geleneğinin unutulmaması için çalışmalara destek vereceklerini belirten Koştu, “Ülkemizi ve yöremizi temsil eden kültürel bir miras” dedi.

    Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
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