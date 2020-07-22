El emekleri kayıt altında...

Öz İplik İş Sendikası’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği “Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)” projesiyle el dokuması halıların desen ve motifleri araştırılacak. Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, projenin detaylarını anlatmak için Başkan Hakan Koştu’yu ziyaret etti. Kadınların ilmek ilmek dokuduğu halı geleneğinin unutulmaması için çalışmalara destek vereceklerini belirten Koştu, “Ülkemizi ve yöremizi temsil eden kültürel bir miras” dedi.