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    HaberlerEge Haberleri ‘El sürdürmeyiz!
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    02.02.2020 - 00:01 |

    ‘El sürdürmeyiz!

    Edremit Belediye Başkan Vekili Filiz Sırma Uluç ve personel, Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtarak yaptığı provokasyonu kınadı.

    ‘El sürdürmeyiz!

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, “Kurtuluş Savaşı’nda ortaya konulan o eşsiz mücadelenin anlamını kürsüde bayrak yırtarak sileceğini zanneden meczuba inat ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene!’ demeye devam edeceğiz. Türk Bayrağı; bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeridir el sürdürtmeyiz!” ifadelerini kullandı.

    Bayrağınıza sahip çıkın

    Bir tepki de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan geldi. Bodrum’da yaşayan her milletten insanı, kendi ulusunun bayrağını evine ve işyerine asmaya davet eden Aras, “Barışa inanmak, insanlığa hizmet etmek demektir. Hangi ulustan olursa olsun, bir bireyin kendi aidiyetini temsil eden bayrağı, onun kutsalıdır, kıymetlisidir” dedi. Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi boyunca tüm esnafa da Türk bayrağı hediye etti.

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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