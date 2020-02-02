‘El sürdürmeyiz!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, “Kurtuluş Savaşı’nda ortaya konulan o eşsiz mücadelenin anlamını kürsüde bayrak yırtarak sileceğini zanneden meczuba inat ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene!’ demeye devam edeceğiz. Türk Bayrağı; bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeridir el sürdürtmeyiz!” ifadelerini kullandı.

Bayrağınıza sahip çıkın

Bir tepki de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan geldi. Bodrum’da yaşayan her milletten insanı, kendi ulusunun bayrağını evine ve işyerine asmaya davet eden Aras, “Barışa inanmak, insanlığa hizmet etmek demektir. Hangi ulustan olursa olsun, bir bireyin kendi aidiyetini temsil eden bayrağı, onun kutsalıdır, kıymetlisidir” dedi. Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi boyunca tüm esnafa da Türk bayrağı hediye etti.