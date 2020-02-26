26.02.2020 - 00:02 |
Elazığ’a gönül köprüsü kuruldu
Elazığ’a Destek Günleri Sergisi, Kültürpark’ta kapılarını açtı.
Elazığ’a ait doğal ürünlerin sergilendiği fuar, ilk günden yoğun ilgi gördü. Programda konuşan Vali Erol Ayyıldız, “İzmirli kardeşlerimin gösterdiği gönül güzelliğinden dolayı gurur duyuyorum” dedi. Sergi, ay sonuna kadar 10.00-22.30 saatlerinde açık olacak.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.