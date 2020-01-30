Elazığ’ı unutmadılar

İzmir’de, ‘İkinci El Antika ve El Emeği En Lezzetli Yemekler Festivali’ bu kez Alsancak Gar’da düzenlendi. Elazığ depremzedeleri için açılan stantta satılan ürünlerin geliriyle bölgede kullanılmak üzere battaniye alınacak. Organizasyonun böyle güzel bir amaca hizmet etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Işıl Erbey, festivalin 9 Şubat’ta Çiğli Ataşehir Pazaryeri’nde düzenleneceğini belirtti.