Elazığlı ailelere Kuşadası desteği

Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın’ın deprem bölgesinde yaptığı temaslar sırasında tespit ettiği 15 aileye ulaştırılan yardım paketlerinde kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.