Elazığlı ailelere Kuşadası desteği

Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın’ın deprem bölgesinde yaptığı temaslar sırasında tespit ettiği 15 aileye ulaştırılan yardım paketlerinde kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.