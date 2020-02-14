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    HaberlerEge Haberleri Elazığlı ailelere Kuşadası desteği
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    14.02.2020 - 00:01 |

    Elazığlı ailelere Kuşadası desteği

    Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gönderildi.

    Elazığlı ailelere Kuşadası desteği

     Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın’ın deprem bölgesinde yaptığı temaslar sırasında tespit ettiği 15 aileye ulaştırılan yardım paketlerinde kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

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