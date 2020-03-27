‘Elbirliğiyle atlatacağız’

Kovid-19’la mücadele konusunda Türkiye’nin ulusal sağlık politikalarına uygun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizdeki terzihanede, çarşaf ve tek kullanım önlük imalatına başladık. Mühendislik Fakültemizde ise dezenfektan üretiyoruz. Hastanedeki mesai arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu şeffaf koruyucu maske için de üç boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Bu süreçte; devletimizin bizlere sunduğu olanaklar ile kurumumuzun imkan ve kabiliyetini, aziz milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Riskin ortadan kalkmasıyla birlikte öğretim faaliyetlerinin de başlayacağını aktaran Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz ve insanlık adına son derece sıkıntılı geçen bu günleri, atlatacağımıza inanıyoruz. Bu noktada devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını özellikle hatırlatmak istiyoruz. Bizler, sorumluluğumuzu aziz milletimiz adına yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”