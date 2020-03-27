Eldiven uyarısı

Koronavirüsten korunmak için dışarıda eldiven kullanan vatandaşlara, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal’dan uyarı geldi. Doç. Dr. Soysal, “Gün boyunca aynı eldivenle dolaşmak ve ‘nasıl olsa eldivenim var’ diyerek elleri yıkamamak, hastalığa davetiye çıkarır. Virüs, plastik yüzeyde kalabiliyor. Taktığınız eldivenleri usulüne uygun olarak takıp çıkartmak kaydıyla sık sık değiştirin. Ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye ovalayarak yıkamayı ihmal etmeyin” dedi. Bu süreçte nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunan Soysal, “Kelle paçanın, besleyici özelliği var. Yemeyin demiyorum ama bilimsel olarak virüse karşı koruduğuna, bulaşma riskini azalttığına ilişkin bir veri bulunmuyor” diye konuştu.