Ele ele yardım konseri

İZSİAD ve şarkıcı Haluk Levent, pandemi sonrası geliri Ahbap Derneği’ne bağışlanmak üzere konser düzenleme kararı aldı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) sanatçı Haluk Levent’i online olarak ağırladı. Haluk Levent kurucusu ve gönüllüsü olduğu Ahbap hareketi hakkında bilgi verirken, İZSİAD Haluk Levent’in belirlediği ve zor durumda olan dört ailenin ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı. İZSİAD ve Haluk Levent, pandemi sonrası için geliri Ahbap Derneği’ne bırakılacak olan bir de konser organizasyonu yapma kararı da aldı.

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, sanatçı Haluk Levent’in başını çektiği Ahbap hareketinin bugün 300 bin gönüllüye ulaşmasını ‘muazzam’ olarak değerlendirirken, İZSİAD olarak her tür katkıyı vermeye de hazır olduklarını belirtti, “Sevgili Haluk Levent ile de pandemi sonrası bir konser organizasyonu düzenleyerek gelirinin tamamını Ahbap hareketine bırakacağız. Ayrıca bugün Haluk Levent’in yardım için ilan edeceği dört ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Koli desteği için çağrı

Ahbap hareketinin 3 buçuk yıl önce kurulduğunu belirten Haluk Levent, “Bugün 300 binin üzerinde gönüllümüz var” dedi, İzmir iş dünyasına dernekleri aracılığıyla koli desteği vermeleri için çağrıda bulundu. Pandemi sonrası hiçbir ücret almadan İzmir’e orkestrası ile gelerek konser verebileceğini, tek istediğinin toplanan gelirin ihtiyaç sahibi ailelere gitmesini istediğini söyleyen Levent’in, “Toplanan para İZSİAD kasasında kalsın, biz ihtiyaç sahibi aileleri belirledikçe buradan yardımı kullanalım” önerisi de İZSİAD tarafından kabul gördü.