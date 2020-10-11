11.10.2020 - 00:02 |
Elektrik borçlarına taksit
Aydem Enerji kuruluşu Aydem Perakende, pandemi döneminde elektrik borcunu ödeyemeyen müşterileri için ödeme kolaylığı sağlıyor.
12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvurular ile 1 Ağustos 2020 öncesine ait borçlara, 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunulacak. Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak isteyen müşteriler, başvuruyu web sitesinden, kredi kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşteriler ise bizzat Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) yapabilecek.