Elektrik borçlarına taksit

12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvurular ile 1 Ağustos 2020 öncesine ait borçlara, 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunulacak. Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak isteyen müşteriler, başvuruyu web sitesinden, kredi kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşteriler ise bizzat Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) yapabilecek.