85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Elektrik borçlarına taksit
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:02 |

    Elektrik borçlarına taksit

    Aydem Enerji kuruluşu Aydem Perakende, pandemi döneminde elektrik borcunu ödeyemeyen müşterileri için ödeme kolaylığı sağlıyor.

    Elektrik borçlarına taksit

    12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvurular ile 1 Ağustos 2020 öncesine ait borçlara, 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunulacak. Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak isteyen müşteriler, başvuruyu web sitesinden, kredi kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşteriler ise bizzat Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) yapabilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber