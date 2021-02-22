BİST1.5600.90EURO8.460.00USD6.97-0.07ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Elif moral verdi
    ABONE OL
    22.02.2021 - 00:03 |

    Elif moral verdi

    Koronavirüsü yenen 100 yaşındaki Süleyman Çavdar’ın Denizli Pamukkale Üniversitesi’ndeki doktorlarıyla başparmağını yukarı kaldırarak DHA muhabirine verdiği ‘Her şey yolunda’ pozu; İstanbul’da yaşayan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Kocameşe’ye (10) ilham verdi.

    Elif moral verdi

    Minik kız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ konulu resim yarışması için fotoğrafın çizimini yaptı ve birincilik ödülü kazandı.
    Resmi, sağlık çalışanlarına ulaştırmak isteyen Elif, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ni izyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile fotoğraftaki İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahiliye Yoğun Bakım sorumlusu Dr. İsmail Hakkı Akbudak’a çizimini hediye etti.
    l RAMAZAN ÇETİN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber