Elif moral verdi

Minik kız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ konulu resim yarışması için fotoğrafın çizimini yaptı ve birincilik ödülü kazandı.

Resmi, sağlık çalışanlarına ulaştırmak isteyen Elif, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ni izyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile fotoğraftaki İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahiliye Yoğun Bakım sorumlusu Dr. İsmail Hakkı Akbudak’a çizimini hediye etti.

l RAMAZAN ÇETİN DHA