“Engelsiz İzmir” projesi dahilinde hayata geçirilen “Elim Sende” kapsamında Emiralem’de gerçekleşen buluşmaya Başkan Serdar Aksoy ve eşi Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Aksoy da katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aksoy, “Hepiniz ayrı bir güzellik kattınız. Bu tür etkinlikler bir olma, birlikte olma, toplumsal cinsiyetçiliği ortadan kaldırma noktasında çok faydalıdır” dedi.