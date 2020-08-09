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    09.08.2020 - 00:01 |

    Elim Sende!

    Menemen Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Herkes İçin Sosyal Hizmet Derneği (SOHİD) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Elim Sende” projesi kapsamında bir araya gelen gençler, eğlenme ve birbirlerini tanıma fırsatı yakaladı.

    Elim Sende!

    “Engelsiz İzmir” projesi dahilinde hayata geçirilen “Elim Sende” kapsamında Emiralem’de gerçekleşen buluşmaya Başkan Serdar Aksoy ve eşi Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Aksoy da katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aksoy, “Hepiniz ayrı bir güzellik kattınız. Bu tür etkinlikler bir olma, birlikte olma, toplumsal cinsiyetçiliği ortadan kaldırma noktasında çok faydalıdır” dedi.

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