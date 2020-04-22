'Elimi taşın altına koyarım'

Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, haziran başına ertelenen karşılaşmalar öncesindeki 2.5 aylık süre için çalışma programını belirlediğini açıkladı. İlk etapta 4’erli grup antrenmanlarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayıp 27 Nisan’da takımla sahaya inmeyi planladıklarını hatırlatan Palut, “İki durumdan dolayı beklemeye geçtik.

Birincisi, UEFA’nın ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, ikincisi geçen haftadan beri tartışması sürüp 23 Nisan’da başlaması beklenen 4 günlük sokağa çıkma yasağıydı” dedi. “Liglerin 5-7 Haziran haftasında başlayacağını düşünürsek 27’sinde 4’erli grup, mayıs ayının başında ise tam takım antrenmanlara başlamayı planlıyoruz” diyen genç hoca, “Bu süreçte tesislerimiz açık. Dileyen oyuncu tesislere gelip atletik performans antrenörü nezaretinde, sosyal mesafe kuralına uyup çalışabiliyor. Süreç uzarsa planı yeniden gözden geçireceğiz” diye konuştu. “Bir araya geldiğimiz süre sadece antrenmanlarla ilgili olmayacak” diyen Palut, “Yeni futbol dünyası, yeni futbol ekonomisinin gereklilikleri başkan tarafından hem bizlerle hem oyuncularla konuşulacaktır. Sezonun kalan kısmı ve yeni sezonla ilgili konuşmaların yapılacağı bir süreç olacak” ifadelerini kullandı.

“Göztepe’nin geleceği daha önemli”

Teknik Direktör İlhan Palut, koronavirüs pandemisi yüzünden ekonomik güçlükler yaşayan kulüplerin teknik adam ve oyuncularla ücretler konusunda masaya oturmasına değinip, “Hepimiz futbol dünyasının içindeyiz ve bu süreç nedeniyle bazı şeyler aynı kalmayacak. İlhan Palut olarak bireysel ne tür fedakârlık gerekiyorsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım” açıklamasını yaptı.