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    HaberlerEge Haberleri ‘Elimiz güçlendi’
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    26.03.2020 - 00:03 |

    ‘Elimiz güçlendi’

    ‘Elimiz güçlendi’

    Ege Üniversitesi Hastanesi, Rektör Prof. Dr. Budak’ın girişimleriyle, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.

    Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 testlerini uygulama yetkisi aldı. Tıp Fakültesi’nin 65 yıllık birikimi ve nitelikli beyin gücü ile eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda öncü olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Salgının ülkemizde başlamasıyla birlikte sağlıklı insan gücünün diri ve etkin tutulabilmesi, pandemi yönetimi için oldukça önem taşıyor. Rektörlüğümüz bünyesindeki Kovid Komisyonu ve Hastane Başhekimliğimiz tarafından birçok organizasyonel önlemler alınmıştır ve bu önlemler sürekli gözden geçirilerek güncellenmektedir. Sağlık çalışanlarımızda ve hastalarımızda enfeksiyon şüphesi oluştuğunda ya da enfekte olduklarında izolasyon ve karantina uygulanması gerekiyor. Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak, çok daha fazla sayıda test yapılacak. Kıymetli doktorlarımız ve sağlık çalışanları, salgına karşı halkı korumak için fedakârca, canla başla görevlerinin başında olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

    ‘Kampanya yok’

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için yardım kampanyası başlatıldığı iddialarına da değinen Budak, “Herhangi bir yardım kampanyası bulunmamaktadır. Hastanemizin bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devletimizin olanakları ile karşılanıyor” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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