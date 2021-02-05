‘Elimizden geleni yapacağız’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları nedeniyle kepenk kapatan ve ekonomik çıkmaza giren Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiindeki esnafı ziyaret etti. Sorunları ve beklentilerini dinleyen Ergin, belediyeye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa can suyu olacak her türlü projeye açık olduğunu dile getirdi. Zor durumda kalan esnafa çok ciddi destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ergin, “Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Taleplerini birim amir ve yetkilileri ile değerlendirdik. Aciliyeti olanları iş planına aldık” dedi.