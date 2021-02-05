BİST1.5350.00EURO8.550.01USD7.140.20ALTIN412.120.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Elimizden geleni yapacağız’
    ABONE OL
    05.02.2021 - 07:00 |

    ‘Elimizden geleni yapacağız’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları nedeniyle kepenk kapatan ve ekonomik çıkmaza giren Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiindeki esnafı ziyaret etti.

    ‘Elimizden geleni yapacağız’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları nedeniyle kepenk kapatan ve ekonomik çıkmaza giren Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiindeki esnafı ziyaret etti. Sorunları ve beklentilerini dinleyen Ergin, belediyeye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa can suyu olacak her türlü projeye açık olduğunu dile getirdi. Zor durumda kalan esnafa çok ciddi destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ergin, “Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Taleplerini birim amir ve yetkilileri ile değerlendirdik. Aciliyeti olanları iş planına aldık” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    Sıradaki Haber