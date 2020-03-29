Eline fırçayı aldı sokakları temizledi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 mahallede yürütülen yıkama çalışmalarından birine katıldı, fırçayla sokakları yıkadı.

Gümrükçü’ye Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu, belediye bürokratları ve temizlik işçileri eşlik etti. Yağmurluğunu giyip, eline fırçasını alan Başkan Gümrükçü, sokakları fırçayla yıkadı. Başkan Gümrükçü, “Bizler 3 gündür Çiğli’nin tüm sokaklarında temizlik uygulaması başlattık. Girilmemiş sokak bırakmayacağız. Her pazartesi başlattığımız temiz insanlarız uygulamamıza sokakları yıkamakla devam edeceğiz” dedi.

Seferber oldular

‘Evde kalın’ mesajı veren Gümrükçü, “Parklarımızı kapattık ve oradaki personeli temizliğe kaydırdık. 65 yaş üstü ve geçim sıkıntı olan vatandaşlara yardım ediyoruz. Sağlık personelinin daha iyi çalışması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 0323 376 99 80 telefon numarasından bize ulaştığınız anda, 24 saat içinde sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” diye konuştu.

Sıcacık yardım

Çiğli Belediyesi, evden çıkma yasağı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan ayrıca 65 yaş ve üstü bireylerin mağduriyet yaşamamaları için ‘Acil Destek Hattı’ kurdu. Başkan Gümrükçü’nün market ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kurduğu ekipler, bu hizmetlere ek olarak 65 yaş üstü vatandaşlara evde tek kullanımlık kaplarda sıcak çorba ve ekmek servisi de ekledi. Acil Destek Hattı’na 979 99 80 ve 0538 011 47 47 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.