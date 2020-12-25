Ellerden düşmeyen ekranlarda felç riski

Pandemi nedeniyle başlayan evden çalışma ve dışarı çıkamadığı için dijital mecralarda çok daha fazla zaman geçirenlerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımları arttı. Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, dirseğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının, omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olduğunu, tahribatın artması durumunda eldeki bazı kasların felç olabileceğine dikkat çekti. Bu rahatsızlığı daha çok orta yaş grubunda gördüklerini ancak telefon ve bilgisayar başında saatler geçiren gençlerde de benzer şikayetler artığının dile getiren Küçük, “Örneğin kişi gece, ‘Parmağımı hissetmiyorum’ diye uyanır, elini sallama ihtiyacı duyar. Gün boyu süren uyuşukluk şikayeti olur. Bir süre sonra elde beceriksizlik başlar ve elindeki eşyayı düşürür. Kişi, ‘Tırnağımı kesemiyorum’ dediğinde ise artık son evredir. Önemli olan bu son evreye gelmeden, elde kabiliyetsizlik, kuvvet kaybı başlamadan bu hastaları yakalamak lazım ki son evreye gelirse geri dönüşümsüz problemler ortaya çıkabilir” dedi.