Elleri ve kucakları çiçeklerle doldu

İZTO 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu üyeleriyle gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, sokaklar boş olsa da annelerin elleri rengarenk çiçeklerle dolduruldu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Annelerimizin fiziken yanlarında olamasakta, onların sevgisinin her zaman kalbimizde olduğunu ifade etmek istedik” dedi.