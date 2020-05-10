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    HaberlerEge Haberleri Elleri ve kucakları çiçeklerle doldu
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    10.05.2020 - 00:01 |

    Elleri ve kucakları çiçeklerle doldu

    İzmir Ticaret Odası, eşinden şiddet gördüğü için devletin güvencesindeki sığınma evlerinde kalan kadınları Anneler Günü’nde unutmadı.

    Elleri ve kucakları çiçeklerle doldu

     İZTO 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu üyeleriyle gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, sokaklar boş olsa da annelerin elleri rengarenk çiçeklerle dolduruldu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Annelerimizin fiziken yanlarında olamasakta, onların sevgisinin her zaman kalbimizde olduğunu ifade etmek istedik” dedi.

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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