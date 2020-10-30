Elleriyle Türkiye haritası yaptılar

MERKEZEFENDİ’DEKİ özel bir anaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Atatürk baskılı tişört giyen öğrenciler, ‘Cumhuriyet Coşkusu’ temalı boyama etkinliği düzenledi. Fırça yardımıyla ellerini boyayan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla çeşitli zeminler üzerine baskı yaptı. Eğlenceli etkinlikte, minikler el izleriyle Atatürk resmi ve Türkiye haritası oluşturdu.