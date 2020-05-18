Elma kurduna karşı üreticinin yanında

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesi başlattı. Bu kapsamda elma üretim üssü olan Çivril’in Işıklı Mahallesi’nde başlatılan biyoteknik mücadele ile bahçelere feromon yayıcı tel uygulanmaya başladı. Projede 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek. Feromen yayıcılar, insan sağlığının yanısıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor. Çiftçileri olumsuz etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Ülkemize artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi.