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    HaberlerEge Haberleri Elma kurduna karşı üreticinin yanında
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    18.05.2020 - 00:04 |

    Elma kurduna karşı üreticinin yanında

    Daha önce kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez elma kurduna karşı çiftçinin yanında yer aldı.

    Elma kurduna karşı üreticinin yanında

    Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesi başlattı. Bu kapsamda elma üretim üssü olan Çivril’in Işıklı Mahallesi’nde başlatılan biyoteknik mücadele ile bahçelere feromon yayıcı tel uygulanmaya başladı. Projede 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek. Feromen yayıcılar, insan sağlığının yanısıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor. Çiftçileri olumsuz etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Ülkemize artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

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