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    HaberlerEge Haberleri Elmacı Dede, yetim çocuklar için yolda
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    01.10.2020 - 02:03 |

    Elmacı Dede, yetim çocuklar için yolda

    Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan ve operasyona katılan askerlere elma götüren Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye’deki yetim kampına yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıktı.

    Elmacı Dede, yetim çocuklar için yolda

    Elmacı Dede olarak bilinen Yılmaz, Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesi’nin topladığı giysi, ayakkabı, kırtasiye gibi eşyalardan oluşan 110 koliyi, minibüsüne ve kendisine eşlik edecek kamyonete yükledi, yola koyuldu. Yılmaz, “Kurban Bayramı’ndan önce gittiğimde bayramlık elbise ve ayakkabı yardımı yapmıştım. Orada onlara söz verdim. 600 öğrencinin okul ihtiyaçlarını, botları, montları, okul çantası, kırtasiyesini Valimiz ve Beyazay Derneği’yle denkleştirdik. Seferler bitmeyecek. Her sefer bir kızıl elmadır” dedi.

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