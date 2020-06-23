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    HaberlerEge Haberleri ‘Elmacı Dede’ yollara düştü
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    23.06.2020 - 07:00 | | AA

    ‘Elmacı Dede’ yollara düştü

    Denizli’de yaşayan 70 yaşındaki Elmacı Dede Mehmetçik’e kayısı dağıtacak

    ‘Elmacı Dede’ yollara düştü

    Güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla elma ve tatlı götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez de Pençe-Kaplan Operasyonu’nda görev alan güvenlik güçlerine kayısı dağıtmak için memleketi Denizli’den 1386 kilometre uzaklıktaki Şırnak’a ulaşmak için yola çıktı. Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen ve üzerine ‘Hedef Kızıl Elma’, ‘Barış Pınarı Harekatı’, ‘Hakkari Kıran’ yazdıran Yılmaz, sabah erken saatlerinde komşularıyla topladığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kayısıyı aracına yükledi. Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları, Kapan-3 Kavaklı Operasyonu’na katılan askerlere elma, Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapanlara tatlı götüren “Elmacı Dede” olarak bilinen Yılmaz, “Mehmetçiğimizin yanında olmak için can atıyorum” dedi. 

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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