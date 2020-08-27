Elmalı Ailesi, ülke turunda

Çadırda konaklayan ailenin 5 yaşındaki kızları Masal ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor. İzmir’den bisikletle çıktıklarını, Edremit Körfezi’nden Balıkesir, Bursa, İznik, İzmit, Sakarya üzerinden Kastamonu’ya geldiklerini anlatan Elmalı çifti, Karadeniz, Doğu illeri Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in ardından İzmir’e dönmeyi planladıklarını söyledi, “Yolculuk kolay geçmiyor. Karadeniz zorlu bir coğrafya. Hep inişli çıkışlı bir yol. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz, 25 kilometre, 50 kilometre. En çok 70 kilometre ilerledik. Çadırda konaklama yapıyoruz. Kasım veya aralık aylarında turumuzu sonlandırmayı düşünüyoruz” dedi. Masal da, bisikleti çok sevdiğini, yolculuk sırasında pusette uyuyabildiğini, bazen de evini özlediğini ifade etti.