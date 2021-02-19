Elmas gibi parlayacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İnciraltı’nda Haydar Aliyev Bulvarı’nı yaparken güzergah üzerindeki arazi sahipleriyle 2009 yılında mahkemelik oldu. İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, İnciraltı’ndaki arazinin 1 metrekare fiyatı 3 bin 798 lira olarak hesaplandı. İtiraz üzerine ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandığını belirten İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, “1 metrekare arazi değeri 4 bin 609 lira oldu. Bölgenin makro değeri ise şu an 23 milyar liraya ulaştı” dedi. Karabulut şöyle devam etti: “2 yıl önce söylediğimiz gibi İnciraltı ve Bahçelerarası bölgesi planlandığında, İzmir’e 10 milyar dolarlık yabancı sermaye çekebilecek kapasitedir. Yakın zamanda dernek olarak yabancı sermayeyi bölgemize çekmek için birtakım çalışmalarda bulunarak, bunları da paylaşacağız. Bakanlık planlar için düğmeye bastı. Bölgede yapılacak işletmeler ise 20 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır.”