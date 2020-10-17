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    HaberlerEge Haberleri ‘Emanetiniz emin ellerde’
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    17.10.2020 - 07:00 |

    ‘Emanetiniz emin ellerde’

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye bünyesinde kurulan Büyüktanır Homeros Kütüphanesi’ne bağışta bulunan Aysel Bayramoğlu’na plaket takdim etti.

    ‘Emanetiniz emin ellerde’

    Bayramoğlu’nu evinde ziyaret eden Tugay, “Uğur Mumcu gibi Türkiye’nin aydınlık yüzü olmuş yazarlara kitaplarında yardım eden, Şevket Süreyya’dan Vehbi Koç’a pek çok ünlü ismin asistanlığını yapmış ve ‘Aysel Tarihe Tanık Hayat’ isimiyle anıları kitaplaştırılan Bayramoğlu, kütüphanemize binin üzerinde kitap bağışında bulundu. Yıllarca biriktirdiği kitapları bize emanet ettiği için teşekkür ediyoruz. İyi bakacağımızdan şüphesi olmasın” diye konuştu.

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