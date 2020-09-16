Emek Atölyesi’nden bir milyon maske...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile birlikte S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ayşegül Dağlı, Başkan Günel ve milletvekillerine 30 kadının gönüllü olarak maske üretiminde çalıştığı atölyenin faaliyetlerini anlattı. Dağlı, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana atölyede toplam 1 milyon 172 bin maske üretildiğini söyledi. Emek harcayan herkese teşekkür eden Başkan Günel de, “Bizden maske talep eden vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ayrıca farklı kurumlardan sipariş alarak kooperatifimizin gelir elde etmesini sağladık” dedi.