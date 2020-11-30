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    30.11.2020 - 00:03 |

    Emek-tasarım birlikteliği

    Emek-tasarım birlikteliği

    Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), kültürel ve yerel mirasa sahip çıkarak ürünlerin markalaşması ile ambalaj tasarımı için Yaşar Üniversitesi’yle işbirliği yaptı. Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nazlı Gürgan’ın, Kuşadası endemik bitkisi olan Tülüşah çiçeği ve kadınlardan esinlenip tasarladığı logo ve desenlerle kooperatif üyesi kadınlarca; bez çanta, şal, t-shirt gibi farklı ürünler üretilmeye başlandı.

    KUŞAKK ürünleri, Kuşadası Kaleiçi mağaza, Kuşadası AVM satış noktaları ve internette satılıyor.

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