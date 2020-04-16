Emek ve İnönü tertemiz

Her iki caddedeki yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler, talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarında da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. Mahalle sakinleri ve esnaf Büyükşehir Belediyesi’nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirtti.