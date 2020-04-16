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    HaberlerEge Haberleri Emek ve İnönü tertemiz
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    16.04.2020 - 00:02 |

    Emek ve İnönü tertemiz

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Emek ve İnönü Caddesi ile devam etti.

    Emek ve İnönü tertemiz

    Her iki caddedeki yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler, talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarında da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. Mahalle sakinleri ve esnaf Büyükşehir Belediyesi’nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirtti.

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