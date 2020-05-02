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    HaberlerEge Haberleri ‘Emekçi hakkını alacak’
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    02.05.2020 - 00:04 |

    ‘Emekçi hakkını alacak’

    ‘Emekçi hakkını alacak’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün; dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın bir simgesi olduğunu dile getirdi. Bir ülkenin kalkınmasında emekçinin büyük rol oynadığını ifade eden Karakayalı, 1 Mayıs’ı şu sözlerle kutladı:

    “İşçinin hakkının korunması, iyileştirilmesi için yerel idareler daha fazla sorumluluk üslenip daha fazla vatandaşa dokunmaya çalışıyor. Özel ya da kamu fark etmez tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve yaşamaktan keyif aldığı bir kent idealimiz ve hedefimizdir. Alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve Kemalpaşa’mızın ve ülke ekonomimize katkı sağlayan tüm emekçilerimizi kutluyorum.”

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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