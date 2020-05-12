Emekçiler unutulmadı

Karesi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen halka hizmet çalışmaya devam eden anneleri unutmadı. Zabıta ekipleri bahçede sebzesini eken, tarlada ekinini süren, hastanelerde nöbet tutan ve sokaklarda halkımızın güvenliği ile bakım ve temizlik görevi yapan annelere karanfil sürprizi yaptı. Ekipler, ayrıca 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma serbestliği sırasında dışarıda bulunan annelerinde günlerini kutladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bir aile ve toplumda anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne mutlu, huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur” dedi.