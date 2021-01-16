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    HaberlerEge Haberleri Emekçilere kapalı bekleme kabinleri
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    16.01.2021 - 07:00 |

    Emekçilere kapalı bekleme kabinleri

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin belirli bölgelerinde servis araçlarını bekleyen işçi ve emekçilerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kuracaklarını müjdeledi.

    Emekçilere kapalı bekleme kabinleri

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin belirli bölgelerinde servis araçlarını bekleyen işçi ve emekçilerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kuracaklarını müjdeledi. Başkan Bilgin, her gün yüzlerce kişinin işe gitmek için yollarda servis araçlarını beklediğini kaydetti.

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