Emekçilere kapalı bekleme kabinleri

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin belirli bölgelerinde servis araçlarını bekleyen işçi ve emekçilerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kuracaklarını müjdeledi. Başkan Bilgin, her gün yüzlerce kişinin işe gitmek için yollarda servis araçlarını beklediğini kaydetti.