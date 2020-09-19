Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube arasında imzalanan 2 yıllık toplu sözleşmeyle belediyedeki kadrolu işçiler, her yıl için yüzde 14 oranında zam aldı. İmza töreninde Kovid-19 sürecinde gösterdikleri çalışmalardan dolayı işçileri alkışlayan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Tüm zorluklara rağmen emekçinin alın terini yerde bırakmamak için elimizde gelen tüm imkânları sunduk” dedi.

Buca Belediyesi ile DİSK (Devrimci İşçi ¥Sendikaları Konfederasyonu) Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Kılıç, “İlk göreve geldiğimizde, Buca Belediyesi hem halkına hizmet eden hem de bu hizmeti emekçilerine verilen hakla taçlandıran bir belediye olacak dedik. Hiçbir zaman emekçimizi mağdur etmedik. İnşallah ilerleyen zamanlarda Buca Belediyesi’nin gelirlerini hayal ettiğimiz, hak ettiği noktaya getirdiğimizde o zaman yine oturacağız, hakkaniyetle gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.