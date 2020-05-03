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    HaberlerEge Haberleri ‘Emekçinin gününü yine coşkuyla kutlayacağız’
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    03.05.2020 - 00:01 |

    ‘Emekçinin gününü yine coşkuyla kutlayacağız’

    Salgın nedeniyle bu yıl buruk kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sahada çalışan belediye işçilerini ziyaret etti.

    ‘Emekçinin gününü yine coşkuyla kutlayacağız’

    Salgın süresince temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, sahadaki çalışmalarının yanısıra siperlik üretimi de gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığı ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret eden Başkan Batur, işçilerle bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanıldığı buluşmada Başkan Batur, emek mücadelesine bu yıl koronavirüsle mücadelenin de eklendiğini ve sağlık çalışanları başta olmak üzere herkesin üstüne düşen görevi fedakarca yerine getirdiğini vurguladı, şunları dile getirdi:

    ‘Minnettarız’

    “Her yerde dile getirdiğim gibi, Konak Belediyesi’ndeki emekçi kardeşlerime bu süreçte gösterdikleri fedakarca çalışmaları ve özverileri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve her 1 Mayıs’ta işçi kardeşlerimizle birlikte alanlardaydık. Ama mühim olan sağlığınız, halkın sağlığı. Gelecek yıllarda yine hep birlikte emekçinin bayramını kutlayacağız.”

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