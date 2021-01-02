‘Emekçinin hakkını verdik’

EFES Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye personeliyle bir araya geldi. Vasıtalar Amirliği’nde “İşçi başkan el ele, birlikte güzel günlere’, ‘Bu işçi seninle gurur duyuyor’ sloganlarıyla karşılanan Sengel, 2020 yılını değerlendirdi. Zor bir yıl geçtiğini belirten Başkan Sengel, “Sizlerle gurur duyuyorum. Pandemi başladığı günden bu yana idari izin ve esnek çalışmada olan personel için hiçbir şekilde kısmi çalışma ödeneğine müracaat etmedik. Herkesin maaşını tam ödedik. Benim sizlerden istediğim bir kamu kurumunda, Efes Selçuk Belediyesi’nde, halkın kriz anında ilk ihtiyaç duyduğu kurumda çalışmanızın sorumluluğunu hiçbir zaman unutmamanız” dedi.

Sengel, ayrıca KHK’lı işçiler için promosyon hakkı müjdesi verdi.