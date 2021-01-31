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    HaberlerEge Haberleri Emekçinin yüzü güldü
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    31.01.2021 - 00:00 |

    Emekçinin yüzü güldü

    Selçuk’ta 319 çalışan promasyon hakkına kavuştu. Turgutlu’da iyileştirme zammı için imzalar atıldı

    Emekçinin yüzü güldü

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçen ay toplu iş sözleşmesi imza töreninde bugüne kadar promosyon hakkından yararlanamayan çalışanlar için gerekli yasal süreci başlatacaklarını ifade etmişti.

    Sözünü tutan Başkan Sengel, belediye şirketinde çalışan personelle Vasıtalar Amirliği’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi, “Yapılması kolay bir iş değildi. Ancak ben bir şeye karar verirsem ne yapar ne eder yaparım. Promosyonlar şubat ayı maaşı ile çalışanlarımızın hesabına geçecek” şeklinde konuştu.
    Turgutlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi gereğince 3. yılda yapılacak iyileştirme zamları ile ilgili sözleşme de Başkan Çetin Akın’ın katılımıyla imzalandı. Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak her zaman emeğin, ekmeğini alın teri ile kazanan emekçilerimizin yanlarında olacağız” dedi.

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